Налоговый кодекс РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года

Налоговый кодекс РФ представляет собой нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы уплаты различных налогов и сборов на территории России в отношении как физических, так и юридических лиц.

С учетом постоянного обновления налогового законодательства, в кодекс постоянно вносятся изменения в виде поправок или новых статей. Последняя редакция кодекса включает в себя две части, десять разделов и тридцать три главы, которые подразделяются на отдельные статьи. Настоящий кодекс определяет принципы уплаты налоговых платежей и курирует все сферы налогообложения. В НК РФ перечисляется порядок уплаты налогов, основания для их возникновения и прекращения. Рассматриваются права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и прочих действующих лиц.

В первой части кодекса разъясняется ответственность за совершение нарушений налогового характера, порядок действий при обжаловании предписаний, выписанных действующими налоговыми органами. Отдельные статьи повествуют о ситуациях бездействия должностных лиц. Вторая часть НК России вступила в силу в начале 2001 года. Она определяет принципы исчисления и выплаты налоговых платежей. Помимо всего прочего рассматриваются вопросы по начислению и уплаты сборов за пользование объектами биологических ресурсов и животного мира.

Существует отдельная глава, рассматривающая подробный порядок начисления и оплаты государственной пошлины. Статьи настоящего кодекса рекомендуется знать не только специалистам юридической сферы, но и рядовым налогоплательщикам. Если быть в курсе всех нюансов и тонкостей Налогового кодекса, то можно избежать ряда проблем, касающихся уплаты различных налогов и сборов. При возникновении вопросов, можно без помощи юриста обратиться в налоговый орган, который прислал уведомление об оплате и разъяснить все спорные ситуации.

Целью налогового законодательства является регулирование налоговой системы в Российской Федерации. Чтобы избежать непонимания в общении с налоговым агентом, необходимо владеть актуальной информацией, изложенной в главах кодекса. При это достаточно знать ключевые моменты. Отдельные моменты, которые вызывают вопросы или сомнение рассмотрены в комментариях к статьям данного Налогового кодекса.

Новая редакция НК РФ 2019-2020 года включает все новые статьи и поправки к уже существующим. Налоговое законодательство содержит в себе положительные экономические и исторические традиции России. Оно играет немаловажную роль при формировании бюджета страны на следующий год.

Владея актуальной информацией о налогах и сборах, можно успешно и легально вести коммерческую деятельность в установленных рамках закона. Кодекс определяет принципы, из которых следует, что налоговые платежи формируются одинаково для различных категорий граждан. Каждый гражданин и организация в нашей страные должны своевремено и в полном размере уплачивать установленные налоги и сборы.