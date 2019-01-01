Налоговый кодекс РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года
Налоговый кодекс РФ представляет собой нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы уплаты различных налогов и сборов на территории России в отношении как физических, так и юридических лиц.
С учетом постоянного обновления налогового законодательства, в кодекс постоянно вносятся изменения в виде поправок или новых статей. Последняя редакция кодекса включает в себя две части, десять разделов и тридцать три главы, которые подразделяются на отдельные статьи. Настоящий кодекс определяет принципы уплаты налоговых платежей и курирует все сферы налогообложения. В НК РФ перечисляется порядок уплаты налогов, основания для их возникновения и прекращения. Рассматриваются права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и прочих действующих лиц.
В первой части кодекса разъясняется ответственность за совершение нарушений налогового характера, порядок действий при обжаловании предписаний, выписанных действующими налоговыми органами. Отдельные статьи повествуют о ситуациях бездействия должностных лиц. Вторая часть НК России вступила в силу в начале 2001 года. Она определяет принципы исчисления и выплаты налоговых платежей. Помимо всего прочего рассматриваются вопросы по начислению и уплаты сборов за пользование объектами биологических ресурсов и животного мира.
Существует отдельная глава, рассматривающая подробный порядок начисления и оплаты государственной пошлины. Статьи настоящего кодекса рекомендуется знать не только специалистам юридической сферы, но и рядовым налогоплательщикам. Если быть в курсе всех нюансов и тонкостей Налогового кодекса, то можно избежать ряда проблем, касающихся уплаты различных налогов и сборов. При возникновении вопросов, можно без помощи юриста обратиться в налоговый орган, который прислал уведомление об оплате и разъяснить все спорные ситуации.
Целью налогового законодательства является регулирование налоговой системы в Российской Федерации. Чтобы избежать непонимания в общении с налоговым агентом, необходимо владеть актуальной информацией, изложенной в главах кодекса. При это достаточно знать ключевые моменты. Отдельные моменты, которые вызывают вопросы или сомнение рассмотрены в комментариях к статьям данного Налогового кодекса.
Новая редакция НК РФ 2019-2020 года включает все новые статьи и поправки к уже существующим. Налоговое законодательство содержит в себе положительные экономические и исторические традиции России. Оно играет немаловажную роль при формировании бюджета страны на следующий год.
Владея актуальной информацией о налогах и сборах, можно успешно и легально вести коммерческую деятельность в установленных рамках закона. Кодекс определяет принципы, из которых следует, что налоговые платежи формируются одинаково для различных категорий граждан. Каждый гражданин и организация в нашей страные должны своевремено и в полном размере уплачивать установленные налоги и сборы.
- Часть первая
- Раздел 1. Общие положения
- Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах
- Статья 1 НК РФ. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах
- Статья 2 НК РФ. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах
- Статья 3 НК РФ. Основные начала законодательства о налогах и сборах
- Статья 4 НК РФ. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления
- Статья 5 НК РФ. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени
- Статья 6 НК РФ. Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах настоящему Кодексу
- Статья 6.1 НК РФ. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах
- Статья 7 НК РФ. Международные договоры по вопросам налогообложения
- Статья 8 НК РФ. Понятие налога и сбора
- Статья 9 НК РФ. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
- Статья 10 НК РФ. Порядок производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах
- Статья 11 НК РФ. Институты, понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе
- Статья 11.1 НК РФ. Понятия и термины, используемые при налогообложении добычи углеводородного сырья
- Статья 11.2 НК РФ. Личный кабинет налогоплательщика
- Глава 2. Система налогов и сборов в Российской Федерации
- Статья 12 НК РФ. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов
- Статья 13 НК РФ. Федеральные налоги и сборы
- Статья 14 НК РФ. Региональные налоги
- Статья 15 НК РФ. Местные налоги и сборы
- Статья 16 НК РФ. Информация о налогах
- Статья 17 НК РФ. Общие условия установления налогов и сборов
- Статья 18 НК РФ. Специальные налоговые режимы
- Глава 2.1. Страховые взносы в Российской Федерации
- Раздел 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. Представительство в налоговых правоотношениях
- Глава 3. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты
- Статья 19 НК РФ. Налогоплательщики и плательщики сборов
- Статья 20 НК РФ. Взаимозависимые лица
- Статья 21 НК РФ. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов)
- Статья 22 НК РФ. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов)
- Статья 23 НК РФ. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
- Статья 24 НК РФ. Налоговые агенты
- Статья 24.1 НК РФ. Участие налогоплательщика в договоре инвестиционного товарищества
- Статья 24.2 НК РФ. Международные компании и международные холдинговые компании
- Статья 25 НК РФ. Утратила силу
- Глава 3.1. Консолидированная группа налогоплательщиков
- Статья 25.1 НК РФ. Общие положения о консолидированной группе налогоплательщиков
- Статья 25.2 НК РФ. Условия создания консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 25.3 НК РФ. Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 25.4 НК РФ. Изменение договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков и продление срока его действия
- Статья 25.5 НК РФ. Права и обязанности ответственного участника и других участников консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 25.6 НК РФ. Прекращение действия консолидированной группы налогоплательщиков
- Глава 3.2. Оператор нового морского месторождения углеводородного сырья
- Глава 3.3. Особенности налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов
- Статья 25.8 НК РФ. Общие положения о региональных инвестиционных проектах
- Статья 25.9 НК РФ. Налогоплательщики - участники региональных инвестиционных проектов
- Статья 25.10 НК РФ. Реестр участников региональных инвестиционных проектов
- Статья 25.11 НК РФ. Порядок включения организации в реестр
- Статья 25.12 НК РФ. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, и прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта
- Статья 25.12-1 НК РФ. Применение и прекращение применения налоговых льгот участниками региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр
- Глава 3.4. Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица
- Статья 25.13 НК РФ. Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица
- Статья 25.13-1 НК РФ. Освобождение от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании
- Статья 25.14 НК РФ. Уведомление об участии в иностранных организациях и уведомление о контролируемых иностранных компаниях. Порядок признания налогоплательщиков контролирующими лицами
- Статья 25.15 НК РФ. Порядок учета прибыли контролируемой иностранной компании при налогообложении
- Глава 4. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах
- Статья 26 НК РФ. Право на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах
- Статья 27 НК РФ. Законный представитель налогоплательщика
- Статья 28 НК РФ. Действия (бездействие) законных представителей организации
- Статья 29 НК РФ. Уполномоченный представитель налогоплательщика
- Раздел 3. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Органы внутренних дел. Следственные органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних дел, следственных органов, их должностных лиц
- Глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц
- Статья 30 НК РФ. Налоговые органы в Российской Федерации
- Статья 31 НК РФ. Права налоговых органов
- Статья 32 НК РФ. Обязанности налоговых органов
- Статья 33 НК РФ. Обязанности должностных лиц налоговых органов
- Статья 34 НК РФ. Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и сборов
- Статья 34.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 34.2 НК РФ. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов
- Статья 35 НК РФ. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных лиц
- Глава 6. Органы внутренних дел. Следственные органы
- Раздел 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
- Глава 7. Объекты налогообложения
- Статья 38 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 39 НК РФ. Реализация товаров, работ или услуг
- Статья 40 НК РФ. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения
- Статья 41 НК РФ. Принципы определения доходов
- Статья 42 НК РФ. Доходы от источников в Российской Федерации и от источников за пределами Российской Федерации
- Статья 43 НК РФ. Дивиденды и проценты
- Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
- Статья 44 НК РФ. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора
- Статья 45 НК РФ. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора
- Статья 46 НК РФ. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также за счет его электронных денежных средств
- Статья 47 НК РФ. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации, индивидуального предпринимателя
- Статья 48 НК РФ. Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
- Статья 49 НК РФ. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации организации
- Статья 50 НК РФ. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при реорганизации юридического лица
- Статья 51 НК РФ. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица
- Статья 52 НК РФ. Порядок исчисления налога
- Статья 53 НК РФ. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов
- Статья 54 НК РФ. Общие вопросы исчисления налоговой базы
- Статья 54.1 НК РФ. Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов
- Статья 55 НК РФ. Налоговый период
- Статья 56 НК РФ. Установление и использование льгот по налогам и сборам
- Статья 57 НК РФ. Сроки уплаты налогов и сборов
- Статья 58 НК РФ. Порядок уплаты налогов и сборов
- Статья 59 НК РФ. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание
- Статья 60 НК РФ. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов
- Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа
- Статья 61 НК РФ. Общие условия изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа
- Статья 62 НК РФ. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога и сбора
- Статья 63 НК РФ. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов
- Статья 64 НК РФ. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора
- Статья 64.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 65 НК РФ. Утратила силу
- Статья 66 НК РФ. Инвестиционный налоговый кредит
- Статья 67 НК РФ. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита
- Статья 68 НК РФ. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита
- Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов
- Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
- Статья 72 НК РФ. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
- Статья 73 НК РФ. Залог имущества
- Статья 74 НК РФ. Поручительство
- Статья 74.1 НК РФ. Банковская гарантия
- Статья 75 НК РФ. Пеня
- Статья 76 НК РФ. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей
- Статья 77 НК РФ. Арест имущества
- Глава 12. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
- Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый контроль
- Глава 13. Налоговая декларация
- Глава 14. Налоговый контроль
- Статья 82 НК РФ. Общие положения о налоговом контроле
- Статья 83 НК РФ. Учет организаций и физических лиц
- Статья 84 НК РФ. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика
- Статья 85 НК РФ. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц
- Статья 85.1 НК РФ. Обязанности органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, связанные с учетом налогоплательщиков
- Статья 86 НК РФ. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля
- Статья 86.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 86.2 НК РФ. Утратила силу
- Статья 86.3 НК РФ. Утратила силу
- Статья 87 НК РФ. Налоговые проверки
- Статья 87.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 88 НК РФ. Камеральная налоговая проверка
- Статья 89 НК РФ. Выездная налоговая проверка
- Статья 89.1 НК РФ. Особенности проведения выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 89.2 НК РФ. Особенности проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика - участника регионального инвестиционного проекта
- Статья 90 НК РФ. Участие свидетеля
- Статья 91 НК РФ. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки
- Статья 92 НК РФ. Осмотр
- Статья 93 НК РФ. Истребование документов при проведении налоговой проверки
- Статья 93.1 НК РФ. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках
- Статья 94 НК РФ. Выемка документов и предметов
- Статья 95 НК РФ. Экспертиза
- Статья 96 НК РФ. Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового контроля
- Статья 97 НК РФ. Участие переводчика
- Статья 98 НК РФ. Участие понятых
- Статья 99 НК РФ. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля
- Статья 100 НК РФ. Оформление результатов налоговой проверки
- Статья 100.1 НК РФ. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях
- Статья 101 НК РФ. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
- Статья 101.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 101.2 НК РФ. Вступление в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения при обжаловании в апелляционном порядке
- Статья 101.3 НК РФ. Исполнение решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
- Статья 101.4 НК РФ. Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом налоговых правонарушениях
- Статья 102 НК РФ. Налоговая тайна
- Статья 103 НК РФ. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля
- Статья 103.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 104 НК РФ. Заявление о взыскании налоговой санкции
- Статья 105 НК РФ. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций
- Раздел 5.1. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании
- Глава 14.1. Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации
- Глава 14.2. Общие положения о ценах и налогообложении. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми
- Статья 105.3 НК РФ. Общие положения о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами
- Статья 105.4 НК РФ. Особенности признания цен рыночными для целей налогообложения при применении регулируемых цен
- Статья 105.5 НК РФ. Сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий сделок и функциональный анализ
- Статья 105.6 НК РФ. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми
- Глава 14.3. Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица
- Статья 105.7 НК РФ. Общие положения о методах, используемых при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица
- Статья 105.8 НК РФ. Финансовые показатели и интервал рентабельности
- Статья 105.9 НК РФ. Метод сопоставимых рыночных цен
- Статья 105.10 НК РФ. Метод цены последующей реализации
- Статья 105.11 НК РФ. Затратный метод
- Статья 105.12 НК РФ. Метод сопоставимой рентабельности
- Статья 105.13 НК РФ. Метод распределения прибыли
- Глава 14.4. Контролируемые сделки. Подготовка и представление документации в целях налогового контроля. Уведомление о контролируемых сделках
- Глава 14.4-1 НК РФ. Представление документации по международным группам компаний
- Статья 105.16-1 НК РФ. Общие положения о документации по международным группам компаний
- Статья 105.16-2 НК РФ. Представление уведомлений об участии в международной группе компаний
- Статья 105.16-3 НК РФ. Общие положения о представлении страновых сведений
- Статья 105.16-4 НК РФ. Глобальная документация
- Статья 105.16-5 НК РФ. Национальная документация
- Статья 105.16-6 НК РФ. Страновой отчет
- Глава 14.5. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
- Глава 14.6. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения
- Статья 105.19 НК РФ. Общие положения о соглашении о ценообразовании для целей налогообложения
- Статья 105.20 НК РФ. Стороны соглашения о ценообразовании
- Статья 105.21 НК РФ. Срок действия соглашения о ценообразовании
- Статья 105.22 НК РФ. Порядок заключения соглашения о ценообразовании
- Статья 105.23 НК РФ. Проверка исполнения соглашения о ценообразовании
- Статья 105.24 НК РФ. Порядок прекращения соглашения о ценообразовании
- Статья 105.25 НК РФ. Стабильность условий соглашения о ценообразовании
- Раздел 5.2. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга
- Глава 14.7. Налоговый мониторинг. Регламент информационного взаимодействия
- Статья 105.26 НК РФ. Общие положения о налоговом мониторинге
- Статья 105.27 НК РФ. Порядок представления заявления о проведении налогового мониторинга, принятия решения о проведении (об отказе в проведении) налогового мониторинга
- Статья 105.28 НК РФ. Порядок досрочного прекращения налогового мониторинга
- Глава 14.8. Порядок проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа
- Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
- Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений
- Статья 106 НК РФ. Понятие налогового правонарушения
- Статья 107 НК РФ. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений
- Статья 108 НК РФ. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
- Статья 109 НК РФ. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения
- Статья 110 НК РФ. Формы вины при совершении налогового правонарушения
- Статья 111 НК РФ. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения
- Статья 112 НК РФ. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения
- Статья 113 НК РФ. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
- Статья 114 НК РФ. Налоговые санкции
- Статья 115 НК РФ. Срок давности взыскания штрафов
- Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
- Статья 116 НК РФ. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе
- Статья 117 НК РФ. Утратила силу
- Статья 118 НК РФ. Утратила силу
- Статья 119 НК РФ. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
- Статья 119.1 НК РФ. Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)
- Статья 119.2 НК РФ. Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения
- Статья 120 НК РФ. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения
- Статья 121 НК РФ. Нарушение правил составления налоговой декларации
- Статья 122 НК РФ. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
- Статья 122.1 НК РФ. Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков ответственному участнику этой группы недостоверных данных (несообщение данных), приведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций ответственным участником
- Статья 123 НК РФ. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
- Статья 124 НК РФ. Утратила силу
- Статья 125 НК РФ. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога
- Статья 126 НК РФ. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
- Статья 126.1 НК РФ. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения
- Статья 127 НК РФ. Отказ от представления документов и предметов по запросу налогового органа
- Статья 128 НК РФ. Ответственность свидетеля
- Статья 129 НК РФ. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода
- Статья 129.1 НК РФ. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу
- Статья 129.2 НК РФ. Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса
- Статья 129.3 НК РФ. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате применения в целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми
- Статья 129.4 НК РФ. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках
- Статья 129.5 НК РФ. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании
- Статья 129.6 НК РФ. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях
- Статья 129.7 НК РФ. Ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их контролирующих
- Статья 129.8 НК РФ. Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих
- Статья 129.9 НК РФ. Непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения
- Статья 129.10 НК РФ. Непредставление странового отчета, представление странового отчета, содержащего недостоверные сведения
- Статья 129.11 НК РФ. Непредставление документации по международной группе компаний
- Глава 17. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля
- Глава 18. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение
- Статья 132 НК РФ. Нарушение банком порядка открытия счета
- Статья 133 НК РФ. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа
- Статья 134 НК РФ. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, счету инвестиционного товарищества
- Статья 135 НК РФ. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора, пеней, штрафа
- Статья 135.1 НК РФ. Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган
- Статья 135.2 НК РФ. Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами
- Статья 136 НК РФ. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней
- Раздел 7. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц
- Глава 19. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц
- Статья 137 НК РФ. Право на обжалование
- Статья 138 НК РФ. Порядок обжалования
- Статья 139 НК РФ. Порядок и сроки подачи жалобы
- Статья 139.1 НК РФ. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы
- Статья 139.2 НК РФ. Форма и содержание жалобы (апелляционной жалобы)
- Статья 139.3 НК РФ. Оставление жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения
- Глава 20. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней
- Раздел 7.1. Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам
- Глава 20.1. Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)
- Статья 142.1 НК РФ. Понятия и термины, используемые при осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)
- Статья 142.2 НК РФ. Обязанности организации финансового рынка по представлению информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в связи с автоматическим обменом финансовой информацией
- Статья 142.3 НК РФ. Полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в связи с автоматическим обменом финансовой информацией
- Статья 142.4 НК РФ. Обязанности и права организаций финансового рынка и их клиентов в связи с автоматическим обменом финансовой информацией
- Глава 20.2. Международный автоматический обмен страновыми отчетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации
- Часть вторая
- Раздел 8. Федеральные налоги
- Глава 21. Налог на добавленную стоимость
- Статья 143 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 144 НК РФ. Утратила силу
- Статья 145 НК РФ. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
- Статья 145.1 НК РФ. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов
- Статья 146 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 147 НК РФ. Место реализации товаров
- Статья 148 НК РФ. Место реализации работ (услуг)
- Статья 149 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
- Статья 150 НК РФ. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежащий налогообложению (освобождаемый от налогообложения)
- Статья 151 НК РФ. Особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров с территории Российской Федерации
- Статья 152 НК РФ. Утратила силу
- Статья 153 НК РФ. Налоговая база
- Статья 154 НК РФ. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
- Статья 155 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав
- Статья 156 НК РФ. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров
- Статья 157 НК РФ. Особенности определения налоговой базы и особенности уплаты налога при осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг международной связи
- Статья 158 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса
- Статья 159 НК РФ. Порядок определения налоговой базы при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления
- Статья 160 НК РФ. Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
- Статья 161 НК РФ. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами
- Статья 162 НК РФ. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)
- Статья 162.1 НК РФ. Особенности налогообложения при реорганизации организаций
- Статья 162.2 НК РФ. Особенности определения налоговой базы на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
- Статья 163 НК РФ. Налоговый период
- Статья 164 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 165 НК РФ. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов
- Статья 166 НК РФ. Порядок исчисления налога
- Статья 167 НК РФ. Момент определения налоговой базы
- Статья 168 НК РФ. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
- Статья 169 НК РФ. Счет-фактура
- Статья 170 НК РФ. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)
- Статья 171 НК РФ. Налоговые вычеты
- Статья 171.1 НК РФ. Восстановление сумм налога, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств
- Статья 172 НК РФ. Порядок применения налоговых вычетов
- Статья 173 НК РФ. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
- Статья 174 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
- Статья 174.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации
- Статья 174.2 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме
- Статья 175 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения обособленных подразделений организации
- Статья 176 НК РФ. Порядок возмещения налога
- Статья 176.1 НК РФ. Заявительный порядок возмещения налога
- Статья 177 НК РФ. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
- Статья 178 НК РФ. Утратила силу
- Глава 22. Акцизы
- Статья 179 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 179.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 179.2 НК РФ. Свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом
- Статья 179.3 НК РФ. Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином
- Статья 179.4 НК РФ. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом
- Статья 179.5 НК РФ. Свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами
- Статья 179.6 НК РФ. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов
- Статья 179.7 НК РФ. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья
- Статья 180 НК РФ. Особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
- Статья 181 НК РФ. Подакцизные товары
- Статья 182 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 183 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
- Статья 184 НК РФ. Особенности освобождения от налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации
- Статья 185 НК РФ. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
- Статья 186 НК РФ. Особенности взимания акциза при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза
- Статья 186.1 НК РФ. Порядок взимания акцизов по товарам Евразийского экономического союза, подлежащим маркировке акцизными марками, ввозимым в Российскую Федерацию с территории государства - члена Евразийского экономического союза
- Статья 187 НК РФ. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров
- Статья 187.1 НК РФ. Порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки
- Статья 188 НК РФ. Утратила силу
- Статья 189 НК РФ. Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров
- Статья 190 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными товарами с использованием различных налоговых ставок
- Статья 191 НК РФ. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
- Статья 192 НК РФ. Налоговый период
- Статья 193 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 194 НК РФ. Порядок исчисления акциза и авансового платежа акциза
- Статья 195 НК РФ. Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных товаров
- Статья 196 НК РФ. Утратила силу
- Статья 197 НК РФ. Утратила силу
- Статья 197.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 198 НК РФ. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
- Статья 199 НК РФ. Порядок отнесения сумм акциза
- Статья 200 НК РФ. Налоговые вычеты
- Статья 201 НК РФ. Порядок применения налоговых вычетов
- Статья 202 НК РФ. Сумма акциза, подлежащая уплате
- Статья 203 НК РФ. Сумма акциза, подлежащая возврату
- Статья 203.1 НК РФ. Порядок возмещения акциза отдельным категориям налогоплательщиков
- Статья 204 НК РФ. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами
- Статья 205 НК РФ. Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
- Статья 205.1 НК РФ. Особенности установления, исчисления и уплаты акциза на природный газ
- Статья 206 НК РФ. Утратила силу
- Статья 206.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты акциза лицами, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц
- Глава 23. Налог на доходы физических лиц
- Статья 207 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 208 НК РФ. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации
- Статья 209 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 210 НК РФ. Налоговая база
- Статья 211 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме
- Статья 212 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды
- Статья 213 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования
- Статья 213.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами
- Статья 214 НК РФ. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
- Статья 214.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
- Статья 214.2 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам физических лиц в банках, находящихся на территории Российской Федерации
- Статья 214.2.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
- Статья 214.3 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
- Статья 214.4 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям займа ценными бумагами
- Статья 214.5 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества
- Статья 214.6 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении доходов по государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц
- Статья 214.7 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе
- Статья 214.8 НК РФ. Истребование документов, связанных с исчислением и уплатой налога при выплате доходов по государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц
- Статья 214.9 НК РФ. Особенности определения налоговой базы, учета убытков, исчисления и уплаты налога по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете
- Статья 215 НК РФ. Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан
- Статья 216 НК РФ. Налоговый период
- Статья 217 НК РФ. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
- Статья 217.1 НК РФ. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
- Статья 218 НК РФ. Стандартные налоговые вычеты
- Статья 219 НК РФ. Социальные налоговые вычеты
- Статья 219.1 НК РФ. Инвестиционные налоговые вычеты
- Статья 220 НК РФ. Имущественные налоговые вычеты
- Статья 220.1 НК РФ. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок
- Статья 220.2 НК РФ. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе
- Статья 221 НК РФ. Профессиональные налоговые вычеты
- Статья 222 НК РФ. Полномочия законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации по установлению социальных и имущественных вычетов
- Статья 223 НК РФ. Дата фактического получения дохода
- Статья 224 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 225 НК РФ. Порядок исчисления налога
- Статья 226 НК РФ. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
- Статья 226.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами при осуществлении операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов
- Статья 227 НК РФ. Особенности исчисления сумм налога отдельными категориями физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами
- Статья 227.1 НК РФ. Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации. Порядок уплаты налога
- Статья 228 НК РФ. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога
- Статья 229 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 230 НК РФ. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы
- Статья 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога
- Статья 231.1 НК РФ. Особенности возврата налога, удержанного налоговым агентом с отдельных видов доходов
- Статья 232 НК РФ. Устранение двойного налогообложения
- Статья 233 НК РФ. Утратила силу
- Глава 24. Единый социальный налог
- Статья 234 НК РФ. Утратила силу
- Статья 235 НК РФ. Утратила силу
- Статья 236 НК РФ. Утратила силу
- Статья 237 НК РФ. Утратила силу
- Статья 238 НК РФ. Утратила силу
- Статья 239 НК РФ. Утратила силу
- Статья 240 НК РФ. Утратила силу
- Статья 241 НК РФ. Утратила силу
- Статья 242 НК РФ. Утратила силу
- Статья 243 НК РФ. Утратила силу
- Статья 244 НК РФ. Утратила силу
- Статья 245 НК РФ. Утратила силу
- Глава 25. Налог на прибыль организаций
- Статья 246 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 246.1 НК РФ. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов
- Статья 246.2 НК РФ. Организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации
- Статья 247 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 248 НК РФ. Порядок определения доходов. Классификация доходов
- Статья 249 НК РФ. Доходы от реализации
- Статья 250 НК РФ. Внереализационные доходы
- Статья 251 НК РФ. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
- Статья 252 НК РФ. Расходы. Группировка расходов
- Статья 253 НК РФ. Расходы, связанные с производством и реализацией
- Статья 254 НК РФ. Материальные расходы
- Статья 255 НК РФ. Расходы на оплату труда
- Статья 256 НК РФ. Амортизируемое имущество
- Статья 257 НК РФ. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
- Статья 258 НК РФ. Амортизационные группы (подгруппы). Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп (подгрупп)
- Статья 259 НК РФ. Методы и порядок расчета сумм амортизации
- Статья 259.1 НК РФ. Порядок расчета сумм амортизации при применении линейного метода начисления амортизации
- Статья 259.2 НК РФ. Порядок расчета сумм амортизации при применении нелинейного метода начисления амортизации
- Статья 259.3 НК РФ. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации
- Статья 260 НК РФ. Расходы на ремонт основных средств
- Статья 261 НК РФ. Расходы на освоение природных ресурсов
- Статья 262 НК РФ. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
- Статья 263 НК РФ. Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование
- Статья 264 НК РФ. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
- Статья 264.1 НК РФ. Расходы на приобретение права на земельные участки
- Статья 265 НК РФ. Внереализационные расходы
- Статья 266 НК РФ. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
- Статья 267 НК РФ. Расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
- Статья 267.1 НК РФ. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
- Статья 267.2 НК РФ. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
- Статья 267.3 НК РФ. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов некоммерческих организаций
- Статья 267.4 НК РФ. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов, связанных с завершением деятельности по добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья
- Статья 268 НК РФ. Особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав
- Статья 268.1 НК РФ. Особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как имущественного комплекса
- Статья 269 НК РФ. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения
- Статья 270 НК РФ. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
- Статья 271 НК РФ. Порядок признания доходов при методе начисления
- Статья 272 НК РФ. Порядок признания расходов при методе начисления
- Статья 273 НК РФ. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе
- Статья 274 НК РФ. Налоговая база
- Статья 275 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях
- Статья 275.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств
- Статья 275.2 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья
- Статья 276 НК РФ. Особенности определения налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом
- Статья 277 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда)
- Статья 278 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками договора простого товарищества
- Статья 278.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 278.2 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками договора инвестиционного товарищества
- Статья 279 НК РФ. Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования
- Статья 280 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
- Статья 281 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами
- Статья 282 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами
- Статья 282.1 НК РФ. Особенности налогообложения при осуществлении операций займа ценными бумагами
- Статья 283 НК РФ. Перенос убытков на будущее
- Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 284.1 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность
- Статья 284.2 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций
- Статья 284.2.1 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями, облигациями российских организаций, инвестиционными паями, являющимися ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики
- Статья 284.3 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных проектов
- Статья 284.3-1 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов
- Статья 284.4 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток"
- Статья 284.5 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан
- Статья 284.6 НК РФ. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа
- Статья 285 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 286 НК РФ. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
- Статья 286.1 НК РФ. Инвестиционный налоговый вычет
- Статья 287 НК РФ. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
- Статья 288 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения
- Статья 288.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области
- Статья 288.2 НК РФ. Особенности исчисления налога участниками региональных инвестиционных проектов
- Статья 288.3 НК РФ. Особенности исчисления налога участниками региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов
- Статья 289 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 290 НК РФ. Особенности определения доходов банков
- Статья 291 НК РФ. Особенности определения расходов банков
- Статья 292 НК РФ. Расходы на формирование резервов банков
- Статья 293 НК РФ. Особенности определения доходов страховых организаций (страховщиков)
- Статья 294 НК РФ. Особенности определения расходов страховых организаций (страховщиков)
- Статья 294.1 НК РФ. Особенности определения доходов и расходов страховых медицинских организаций - участников обязательного медицинского страхования
- Статья 295 НК РФ. Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов
- Статья 296 НК РФ. Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов
- Статья 297 НК РФ. Утратила силу
- Статья 297.1 НК РФ. Особенности определения доходов кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций
- Статья 297.2 НК РФ. Особенности определения расходов кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций
- Статья 297.3 НК РФ. Расходы на формирование резервов на возможные потери по займам кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций
- Статья 298 НК РФ. Особенности определения доходов профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Статья 299 НК РФ. Особенности определения расходов профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Статья 299.1 НК РФ. Особенности определения доходов клиринговых организаций
- Статья 299.2 НК РФ. Особенности определения расходов клиринговых организаций
- Статья 299.3 НК РФ. Особенности определения доходов от осуществления деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья
- Статья 299.4 НК РФ. Особенности определения расходов, связанных с осуществлением деятельности по добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья
- Статья 299.5 НК РФ. Особенности определения доходов и расходов эмитентов российских депозитарных расписок
- Статья 300 НК РФ. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность
- Статья 301 НК РФ. Срочные сделки. Особенности налогообложения
- Статья 302 НК РФ. Особенности формирования доходов и расходов налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке
- Статья 303 НК РФ. Особенности формирования доходов и расходов налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
- Статья 304 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
- Статья 305 НК РФ. Особенности оценки для целей налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок
- Статья 306 НК РФ. Особенности налогообложения иностранных организаций. Постоянное представительство иностранной организации
- Статья 307 НК РФ. Особенности налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации
- Статья 308 НК РФ. Особенности налогообложения иностранных организаций при осуществлении деятельности на строительной площадке
- Статья 309 НК РФ. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации
- Статья 309.1 НК РФ. Особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
- Статья 310 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом
- Статья 310.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении доходов по государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц
- Статья 310.2 НК РФ. Истребование документов, связанных с исчислением и уплатой налога в отношении доходов по государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц
- Статья 311 НК РФ. Устранение двойного налогообложения
- Статья 312 НК РФ. Специальные положения
- Статья 313 НК РФ. Налоговый учет. Общие положения
- Статья 314 НК РФ. Аналитические регистры налогового учета
- Статья 315 НК РФ. Порядок составления расчета налоговой базы
- Статья 316 НК РФ. Порядок налогового учета доходов от реализации
- Статья 317 НК РФ. Порядок налогового учета отдельных видов внереализационных доходов
- Статья 318 НК РФ. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
- Статья 319 НК РФ. Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных
- Статья 320 НК РФ. Порядок определения расходов по торговым операциям
- Статья 321 НК РФ. Особенности ведения налогового учета организациями, созданными в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность данных организаций
- Статья 321.1 НК РФ. Утратила силу
- Статья 321.2 НК РФ. Особенности ведения налогового учета участниками консолидированной группы налогоплательщиков
- Статья 322 НК РФ. Особенности организации налогового учета амортизируемого имущества
- Статья 323 НК РФ. Особенности ведения налогового учета операций с амортизируемым имуществом
- Статья 324 НК РФ. Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств
- Статья 324.1 НК РФ. Порядок учета расходов на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
- Статья 325 НК РФ. Порядок ведения налогового учета расходов на освоение природных ресурсов
- Статья 325.1 НК РФ. Порядок налогового учета расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля
- Статья 326 НК РФ. Порядок ведения налогового учета по срочным сделкам при применении метода начисления
- Статья 327 НК РФ. Порядок организации налогового учета по срочным сделкам при применении кассового метода
- Статья 328 НК РФ. Порядок ведения налогового учета доходов (расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам
- Статья 329 НК РФ. Порядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг
- Статья 330 НК РФ. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых организаций
- Статья 331 НК РФ. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков
- Статья 331.1 НК РФ. Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями
- Статья 332 НК РФ. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов при исполнении договора доверительного управления имуществом
- Статья 332.1 НК РФ. Особенности ведения налогового учета расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
- Статья 333 НК РФ. Особенности ведения налогового учета доходов (расходов) по операциям РЕПО
- Глава 25.1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
- Статья 333.1 НК РФ. Плательщики сборов
- Статья 333.2 НК РФ. Объекты обложения
- Статья 333.3 НК РФ. Ставки сборов
- Статья 333.4 НК РФ. Порядок исчисления сборов
- Статья 333.5 НК РФ. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов
- Статья 333.6 НК РФ. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения)
- Статья 333.7 НК РФ. Порядок представления сведений организациями и индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным разрешениям
- Глава 25.2. Водный налог
- Статья 333.8 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 333.9 НК РФ. Объекты налогообложения
- Статья 333.10 НК РФ. Налоговая база
- Статья 333.11 НК РФ. Налоговый период
- Статья 333.12 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 333.13 НК РФ. Порядок исчисления налога
- Статья 333.14 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога
- Статья 333.15 НК РФ. Налоговая декларация
- Глава 25.3. Государственная пошлина
- Статья 333.16 НК РФ. Государственная пошлина
- Статья 333.17 НК РФ. Плательщики государственной пошлины
- Статья 333.18 НК РФ. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины
- Статья 333.19 НК РФ. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями
- Статья 333.20 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям
- Статья 333.21 НК РФ. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами
- Статья 333.22 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды
- Статья 333.23 НК РФ. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
- Статья 333.24 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий
- Статья 333.25 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершением нотариальных действий
- Статья 333.26 НК РФ. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами
- Статья 333.27 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами
- Статья 333.28 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
- Статья 333.29 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
- Статья 333.30 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы
- Статья 333.31 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение действий государственным учреждением, подведомственным федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
- Статья 333.32 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение действий государственным учреждением, подведомственным федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
- Статья 333.32.1 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации лекарственных препаратов
- Статья 333.32.2 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации медицинских изделий
- Статья 333.32.3 НК РФ. Размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов
- Статья 333.33 НК РФ. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
- Статья 333.34 НК РФ. Особенности уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, средств массовой информации, за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц, за получение ресурса нумерации
- Статья 333.35 НК РФ. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций
- Статья 333.36 НК РФ. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям
- Статья 333.37 НК РФ. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды
- Статья 333.38 НК РФ. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий
- Статья 333.39 НК РФ. Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния
- Статья 333.40 НК РФ. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины
- Статья 333.41 НК РФ. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины
- Статья 333.42 НК РФ. Утратила силу
- Глава 26. Налог на добычу полезных ископаемых
- Статья 334 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 335 НК РФ. Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых
- Статья 336 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 337 НК РФ. Добытое полезное ископаемое
- Статья 338 НК РФ. Налоговая база
- Статья 339 НК РФ. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого
- Статья 340 НК РФ. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы
- Статья 340.1 НК РФ. Особенности определения стоимости углеводородного сырья, добытого на новом морском месторождении углеводородного сырья
- Статья 341 НК РФ. Налоговый период
- Статья 342 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 342.1 НК РФ. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего способ добычи кондиционных руд черных металлов
- Статья 342.2 НК РФ. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего степень сложности добычи нефти, и коэффициента, характеризующего степень выработанности конкретной залежи углеводородного сырья
- Статья 342.3 НК РФ. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого
- Статья 342.3-1 НК РФ. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, для участников региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов
- Статья 342.4 НК РФ. Порядок расчета базового значения единицы условного топлива (Еут), коэффициента, характеризующего степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс), и показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг)
- Статья 342.5 НК РФ. Порядок определения показателя, характеризующего особенности добычи нефти
- Статья 343 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты налога
- Статья 343.1 НК РФ. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленного при добыче угля, на расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда
- Статья 343.2 НК РФ. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленной при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, на сумму налогового вычета
- Статья 343.3 НК РФ. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленной при добыче газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья, добытого на участке недр, расположенном полностью или частично в Черном море
- Статья 343.4 НК РФ. Порядок уменьшения суммы налога, исчисленного при добыче газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья, на сумму налогового вычета в связи с получением при переработке газового конденсата широкой фракции легких углеводородов
- Статья 344 НК РФ. Сроки уплаты налога
- Статья 345 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 345.1 НК РФ. Порядок представления сведений органами управления государственным фондом недр, а также органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере природопользования
- Статья 346 НК РФ. Утратила силу
- Раздел 8.1. Специальные налоговые режимы
- Глава 26.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
- Статья 346.1 НК РФ. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)
- Статья 346.2 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 346.3 НК РФ. Порядок и условия начала и прекращения применения единого сельскохозяйственного налога
- Статья 346.4 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 346.5 НК РФ. Порядок определения и признания доходов и расходов
- Статья 346.6 НК РФ. Налоговая база
- Статья 346.7 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 346.8 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 346.9 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога
- Статья 346.10 НК РФ. Налоговая декларация
- Глава 26.2. Упрощенная система налогообложения
- Статья 346.11 НК РФ. Общие положения
- Статья 346.12 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 346.13 НК РФ. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения
- Статья 346.14 НК РФ. Объекты налогообложения
- Статья 346.15 НК РФ. Порядок определения доходов
- Статья 346.16 НК РФ. Порядок определения расходов
- Статья 346.17 НК РФ. Порядок признания доходов и расходов
- Статья 346.18 НК РФ. Налоговая база
- Статья 346.19 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 346.20 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 346.21 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты налога
- Статья 346.22 НК РФ. Утратила силу
- Статья 346.23 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 346.24 НК РФ. Налоговый учет
- Статья 346.25 НК РФ. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
- Статья 346.25.1 НК РФ. Утратила силу
- Глава 26.3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Статья 346.26 НК РФ. Общие положения
- Статья 346.27 НК РФ. Основные понятия, используемые в настоящей главе
- Статья 346.28 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 346.29 НК РФ. Объект налогообложения и налоговая база
- Статья 346.30 НК РФ. Налоговый период
- Статья 346.31 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 346.32 НК РФ. Порядок и сроки уплаты единого налога
- Статья 346.33 НК РФ. Утратила силу
- Глава 26.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
- Статья 346.34 НК РФ. Основные понятия, используемые в настоящей главе
- Статья 346.35 НК РФ. Общие положения
- Статья 346.36 НК РФ. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков сборов
- Статья 346.37 НК РФ. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений
- Статья 346.38 НК РФ. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций при выполнении соглашений
- Статья 346.39 НК РФ. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении соглашений
- Статья 346.40 НК РФ. Особенности представления налоговых деклараций при выполнении соглашений
- Статья 346.41 НК РФ. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений
- Статья 346.42 НК РФ. Особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении соглашений
- Глава 26.5. Патентная система налогообложения
- Статья 346.43 НК РФ. Общие положения
- Статья 346.44 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 346.45 НК РФ. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения
- Статья 346.46 НК РФ. Учет налогоплательщиков
- Статья 346.47 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 346.48 НК РФ. Налоговая база
- Статья 346.49 НК РФ. Налоговый период
- Статья 346.50 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 346.51 НК РФ. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога
- Статья 346.52 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 346.53 НК РФ. Налоговый учет
- Раздел 9. Региональные налоги и сборы
- Глава 27. Налог с продаж
- Глава 28. Транспортный налог
- Статья 356 НК РФ. Общие положения
- Статья 357 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 358 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 359 НК РФ. Налоговая база
- Статья 360 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 361 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 361.1 НК РФ. Налоговые льготы
- Статья 362 НК РФ. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
- Статья 363 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
- Статья 363.1 НК РФ. Налоговая декларация
- Глава 29. Налог на игорный бизнес
- Статья 364 НК РФ. Понятия, используемые в настоящей главе
- Статья 365 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 366 НК РФ. Объекты налогообложения
- Статья 367 НК РФ. Налоговая база
- Статья 368 НК РФ. Налоговый период
- Статья 369 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 370 НК РФ. Порядок исчисления налога
- Статья 371 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога
- Глава 30. Налог на имущество организаций
- Статья 372 НК РФ. Общие положения
- Статья 373 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 374 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 375 НК РФ. Налоговая база
- Статья 376 НК РФ. Порядок определения налоговой базы
- Статья 377 НК РФ. Особенности определения налоговой базы в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества
- Статья 378 НК РФ. Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление
- Статья 378.1 НК РФ. Особенности налогообложения имущества при исполнении концессионных соглашений
- Статья 378.2 НК РФ. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
- Статья 379 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 380 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 381 НК РФ. Налоговые льготы
- Статья 382 НК РФ. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
- Статья 383 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
- Статья 384 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных подразделений организации
- Статья 385 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения
- Статья 385.1 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области
- Статья 385.2 НК РФ. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения
- Статья 385.3 НК РФ. Особенности исчисления налога в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью
- Статья 386 НК РФ. Налоговая декларация
- Статья 386.1 НК РФ. Устранение двойного налогообложения
- Раздел 10. Местные налоги и сборы
- Глава 31. Земельный налог
- Статья 387 НК РФ. Общие положения
- Статья 388 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 389 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 390 НК РФ. Налоговая база
- Статья 391 НК РФ. Порядок определения налоговой базы
- Статья 392 НК РФ. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности
- Статья 393 НК РФ. Налоговый период. Отчетный период
- Статья 394 НК РФ. Налоговая ставка
- Статья 395 НК РФ. Налоговые льготы
- Статья 396 НК РФ. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
- Статья 397 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
- Статья 398 НК РФ. Налоговая декларация
- Глава 32. Налог на имущество физических лиц
- Статья 399 НК РФ. Общие положения
- Статья 400 НК РФ. Налогоплательщики
- Статья 401 НК РФ. Объект налогообложения
- Статья 402 НК РФ. Налоговая база
- Статья 403 НК РФ. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
- Статья 404 НК РФ. Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения
- Статья 405 НК РФ. Налоговый период
- Статья 406 НК РФ. Налоговые ставки
- Статья 407 НК РФ. Налоговые льготы
- Статья 408 НК РФ. Порядок исчисления суммы налога
- Статья 409 НК РФ. Порядок и сроки уплаты налога
- Глава 33. Торговый сбор
- Статья 410 НК РФ. Общие положения
- Статья 411 НК РФ. Плательщики сбора
- Статья 412 НК РФ. Объект обложения
- Статья 413 НК РФ. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается сбор
- Статья 414 НК РФ. Период обложения
- Статья 415 НК РФ. Ставки сбора
- Статья 416 НК РФ. Учет плательщиков сбора
- Статья 417 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты сбора
- Статья 418 НК РФ. Полномочия органов местного самоуправления (органов государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
- Раздел 11. Страховые взносы в Российской Федерации
- Глава 34. Страховые взносы
- Статья 419 НК РФ. Плательщики страховых взносов
- Статья 420 НК РФ. Объект обложения страховыми взносами
- Статья 421 НК РФ. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
- Статья 422 НК РФ. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
- Статья 423 НК РФ. Расчетный период. Отчетный период
- Статья 424 НК РФ. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений
- Статья 425 НК РФ. Тарифы страховых взносов
- Статья 426 НК РФ. Утратила силу
- Статья 427 НК РФ. Пониженные тарифы страховых взносов
- Статья 428 НК РФ. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
- Статья 429 НК РФ. Тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности
- Статья 430 НК РФ. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам
- Статья 431 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Статья 432 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам